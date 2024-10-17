Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Вене

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с хардового турнира категории ATP-500 в Вене из-за травмы плеча, полученной на «Мастерсе» в Шанхае.

Ранее россиянин сказал, что участие в турнире в Вене будет зависеть от состояния плеча.

Турнир Erste Bank Open в столице Австрии пройдёт с 21 по 27 октября. С 2015 года соревнования относятся к категории ATP-500. Призовой фонд составляет около € 2,4 млн, а турнирная сетка рассчитана на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2023 году в финале турнира в Вене Медведев проиграл итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:3.