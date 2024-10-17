Андрей Рублёв — Александр Мюллер: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Стокгольме

Сегодня, 17 октября, пройдёт матч второго круга на турнире категории ATA-250 в Стокгольме (Швеция), где встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 70-я ракетка мира французский спортсмен Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёва и Мюллера.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Мюллера. Он выиграл в этом году в третьем круге римского «Мастерса» — 3:6, 6:3, 6:2.

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.