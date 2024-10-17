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Стала известна соперница Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Нинбо

Стала известна соперница Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Нинбо
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Соперницей российской теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале соревнований WTA-500 в Нинбо (Китай) будет 13-я ракетка мира чемпионка Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова. Спортсменка из Чехии в 1/8 финала китайского турнира в двух сетах обыграла 261-ю в мировом рейтинге китаянку Есинь Ма — 7:6 (7:5), 6:3.

Нинбо. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 12:25 МСК
Есинь Ма
261
Китай
Есинь Ма
Е. Ма
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Матч продолжался 1 час 58 минут. Крейчикова выполнила два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Её соперница два раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и выиграла три один брейк-пойнта из шести.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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