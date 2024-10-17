Стала известна соперница Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира WTA-500 в Нинбо

Соперницей российской теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале соревнований WTA-500 в Нинбо (Китай) будет 13-я ракетка мира чемпионка Уимблдона-2024 Барбора Крейчикова. Спортсменка из Чехии в 1/8 финала китайского турнира в двух сетах обыграла 261-ю в мировом рейтинге китаянку Есинь Ма — 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Крейчикова выполнила два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Её соперница два раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и выиграла три один брейк-пойнта из шести.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).