Карлос Алькарас: хочу, чтобы все отстали от моего брата

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о своём 13-летнем брате Хайме.

«Я редко бываю дома, но слышал, что у него есть барбер, который сделал ему такую же причёску, как у меня. Это забавно, но на самом деле он хорошо играет в теннис. Он потихоньку выходит на очень высокий уровень. Но вокруг очень много людей, которые твердят, что он будет таким же, как и его брат. Мне, и думаю, что и ему это не очень нравится. Я хотел бы, чтобы все эти люди и социальные сети оставили его в покое. Потому что он играет хорошо, но он не лучший, и я немного беспокоюсь за него, потому что на турнирах все будут рассматривать его как моего брата и это будет на него сильно давить. Посмотрим, как он с этим справится, я обязательно побываю на его матчах. Надеюсь, когда-нибудь выйти с ним на корт», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!».

В 2023 году Хайме стал чемпионом благотворительного турнира для игроков до 12 лет, который ежегодно организует теннисная академия Рафаэля Надаля в Мадриде.