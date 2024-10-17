Белинда Бенчич собирается выступить на ITF в Гамбурге, где получила уайлд-кард

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич получила уайлд-кард на «75-тысячник» ITF в Гамбурге, который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

«Очень хочу принять участие в соревнованиях в Гамбурге и очень благодарна за предоставленный мне уайлд-кард. С точки зрения времени моего возвращения, оно очень удачно совпало. Моя цель на этот год — Кубок Билли Джин Кинг в ноябре (в Биле), и я рада проверить свой уровень на турнире в Гамбурге до этого. Ещё не достигла абсолютного пика своего тенниса и физической формы, но чувствую себя очень хорошо и готова к соревнованиям.

Хочу проверить себя в соревновательной обстановке, чтобы понять, над чем нам нужно работать, чтобы начать следующий сезон в отличной форме. Мы также хотим посмотреть, как мы с Беллой будем справляться с повседневной жизнью на турнире», — приводит слова Бенчич официальный сайт турнира.

Напомним, в апреле 2024 года спортсменка сообщила, что впервые стала мамой. Бенчич является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022.