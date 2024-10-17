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«Это был мастер-класс от Роджера Федерера». Алькарас — об общении со швейцарцем в Шанхае

«Это был мастер-класс от Роджера Федерера». Алькарас — об общении со швейцарцем в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об общении с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером во время «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Он мне очень помог. Мы с ним долго говорили о том, как я должен подходить к матчам, как проходит восстановление, о моём стиле игры, о том, как я должен вести себя вне корта. Это был мастер-класс от Роджера Федерера. Он мне очень помог, я всё запомнил, всё сохранил в своей памяти, все его советы», — сказал Алькарас в эфире YouTube-канала «Больше!».

Напомним, Федерер, Алькарас и его тренер Хуан-Карлос Ферреро вместе посетили финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), в котором сербский теннисист Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7 (4:7), 3:6).

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