Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира в Нинбо, где может сыграть с Каролиной Муховой
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Завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), в котором 12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в двух сетах обыграла хозяйку корта Юань Юэ, занимающую 46-ю строчку в мировом рейтинге — 6:3, 6:3.
Нинбо. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 14:35 МСК
12
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
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46
Юань Юэ
Ю. Юэ
Матч продолжался 1 час 46 минут. Россиянка выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Её соперница два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из пяти.
Соперницей Калинской в четвертьфинале соревнований в Нинбо станет победительница встречи между 29-й ракеткой мира Каролиной Муховой из Чехии и румынкой Жаклин Кристиан (73-я в рейтинге WTA).
Комментарии
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