Энди Роддик заявил, что худший год Новака Джоковича для большинства — лучший в карьере

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик заявил, что худший год для серба Новака Джоковича лучше, чем годы карьеры большинства игроков.

«Меня поразила его пресс-конференция после этого, когда кто-то спросил об отрицательных результатах, я подумал, что его позиция была полностью рациональной. Он говорит: «Да, слушай, это мой худший год за долгое время. Это должно было случиться в какой-то момент. Я всё ещё доволен своей золотой медалью, кстати».

Давайте подумаем об этом всего на секунду и рассмотрим с точки зрения обычных людей. В его худший год в истории — он вышел в полуфинал Австралии, в финал Уимблдона, выиграл олимпийское золото, вышел в финал «Мастерса». Как будто это год карьеры для большинства из нас», — приводит слова Роддика Sportskeeda.

Напомним, Новак Джокович принимает участие в выставочном турнире Six Kings Slam, где в полуфинале сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.