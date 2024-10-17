«Саудовская Аравия — спорное место для тенниса». Каспер Рууд — о турнире Six Kings Slam

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я не получал предложений от Six Kings Slam, но они были раньше, и я решил не ехать. Саудовская Аравия — спорная страна с точки зрения тенниса многих вещей, но есть и другие странные места, куда мы едем и играем. Посмотрите на Китай с Пэн Шуай и что с ней случилось. В будущем неизбежно придётся играть в Саудовской Аравии, я слышал, что они будут принимать новый «Мастерс», — приводит слова Рууда SpilXperten.

2 ноября 2021 года китайская теннисистка Пэн Шуай опубликовала в соцсети пост, в котором обвинила бывшего вице-премьера страны Чжан Гаоли в принуждении к сексу. Публикация быстро была удалена, а сама спортсменка пропала. Позже она нашлась и рассказала, что находится в безопасности у себя дома в Пекине, поблагодарила всех за беспокойство и призвала уважать её личные границы.

Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. В турнире принимают участие первая ракетка мира Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также закончившие выступления на турнире датчанин Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.