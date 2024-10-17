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Джессика Пегула — о карьере: после рождения ребёнка определённо не вернусь

Джессика Пегула — о карьере: после рождения ребёнка определённо не вернусь
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Четвёртая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, что восхищается женщинами в туре, которые продолжили играть после рождения ребёнка, но она сама не планирует этого делать.

«Восхищаюсь женщинами, которые так сделали, и думаю, что это здорово, но после рождения ребёнка определённо не вернусь. Вообще не думаю, что это произойдёт. Я довольно решительна в вещах, знаю, чего хочу, и думаю, что это одно из них. Не думаю, что у меня есть чёткие сроки [выхода на пенсию], но определённо есть много других вещей, которые бы хотела делать и не быть 40-летней, когда это сделаю», — приводит слова Пегулы The National News.

Напомним, Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2024. В 2023 году она вышла в финал Итогового турнира WTA, в котором уступила польской теннисистке Иге Швёнтек (1:6, 0:6).

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