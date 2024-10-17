«У Медведева совсем не получается играть с Синнером». Каливод отметил стагнацию у Даниила

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался об игре пятой ракетки мира чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева.

«Что касается Медведева, за него очень обидно, у него наступила стагнация, но это со многими случается. В последнее время у него совсем не получается играть против Синнера. Дане нужен какой-то импульс, какой-то раздражитель», — приводит слова Каливода ТАСС.

Напомним, в среду, 16 октября, Медведев уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру на старте выставочного турнира в Эр-Рияде со счётом 0:6, 3:6. Ранее россиянин проиграл итальянцу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (1:6, 4:6).