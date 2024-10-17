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В ITIA сделали заявление об апелляции ВАДА по делу Янника Синнера

В ITIA сделали заявление об апелляции ВАДА по делу Янника Синнера
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Генеральный директор международного агентства тенниса по честности (ITIA) Карен Мурхаус выступил с заявлением, в котором заявил, что ВАДА имеет право подать апелляцию по допинг-делу первой ракетки Янника Синнера, но рассмотрение дела не меняется вне зависимости от положения игрока.

«Процесс управления антидопинговыми делами сложен, и мы понимаем, что это может сбивать с толку, когда речь идёт о различиях в результатах или о предполагаемых несоответствиях в этом процессе. Чтобы быть абсолютно ясными, этот процесс определяется Всемирным антидопинговым кодексом, разработанным Всемирным антидопинговым агентством и Антидопинговой программой тенниса. То, как мы рассматриваем дела, не меняется, независимо от профиля игрока. Способ рассмотрения дела определяется исключительно обстоятельствами, фактами и научными данными.

В случае с Синнером мы понимаем, что в центре внимания апелляции находятся интерпретация и применение правил независимым трибуналом при определении уровня вины игрока, если таковой имеется, а не расследование фактов и научных данных ITIA.

При этом мы признаём, что наша обязанность — работать с членами теннисной семьи, чтобы обеспечить доверие к процессу, и мы приглашаем к диалогу с игроками, с их представителями и СМИ по этому вопросу», — говорится в заявлении.

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