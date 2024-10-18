Даниэль Коллинз объявила о продолжении карьеры в 2025 году

Девятая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинз сообщила, что не будет завершать карьеру в этом году после финала Кубка Билли Джин Кинг.

«Всем привет! Я немного пропала за последние несколько недель и возвращаюсь с новостями.

Это было очень трудное время: ураганы прошлись по Флориде, а я разбиралась с проблемами со здоровьем и эндометриозом. Хотя я очень хотела завершить свою карьеру, будучи на подъёме, и начать новую главу своей жизни, всё пошло не по плану. В последнее время я решала продолжающиеся проблемы со здоровьем, встречалась со многими специалистами, чтобы понять, каков мой путь, чтобы достичь своей главной мечты — создать семью. Эндометриоз и фертильность — это огромная задача для многих женщин, я сейчас провожу работу с этим в окружении замечательных специалистов. Но это займёт больше времени, чем я думала.

Так что моя история на корте не подошла к концу. Вернусь в 2025 году!

Пока в жизни нет гарантий, я хочу сохранить свой уровень как в этом сезоне и продолжать играть, пока мой путь к деторождению ещё не определился. Единственная гарантия, которая у меня есть, — это сыграть несколько эпичных матчей», — написала американка в своём аккаунте в соцсетях.

Даниэль Коллинз за свою карьеру выиграла четыре турнира уровня WTA. Лучшим результатом американки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде является выход в финал Australian Open в 2022 году. Наивысшая позиция Коллинз в рейтинге WTA — седьмое место (11 июля 2022 года).