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Видео: Элина Свитолина делает первые шаги после операции на ноге под зажигательную музыку

Видео: Элина Свитолина делает первые шаги после операции на ноге под зажигательную музыку
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала видео, на котором делает шаги на костылях под музыку после перенесённой операции на стопе.

Спортсменка отложила один костыль в сторону и исполнила зажигательный номер под музыку за кадром.

Напомним, 30-летняя Элина Свитолина перенесла операцию по ходу Открытого чемпионата США — 2024. Украинка дошла на турнире до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира, американской теннисистке Кори Гауфф. Ранее теннисистка сообщала в СМИ, что закончила свои выступления в 2024 году.

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