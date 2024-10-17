Стэн Вавринка: не говорил, что завершаю карьеру в этом году. Старею, но играю хорошо

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Никогда не говорил, что принимаю какое-либо решение завершить карьеру в теннисе в этом году. Сказал, что старею и, конечно, близок к концу, но по-прежнему играю хорошо и конкурентоспособен. Мне нравится то, что я делаю, мне нравится просыпаться, идти на тренировку и иметь возможность сыграть в таком хорошем турнире, как этот. Пока мне это нравится, буду продолжать немного подталкивать себя.

Думаю, что быть теннисистом – это здорово, и, когда был ребёнком, мечтал заниматься этим как работой. У меня был шанс выиграть много трофеев, даже много больших трофеев, и у меня была возможность достичь большего из того, что называю своей мечтой», — приводит слова Вавринки Spilxperten.

Напомним, Стэн Вавринка принимает участие на турнире категории ATP-250 в Стокгольме. В матче второго круга он встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.