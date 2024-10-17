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Анастасия Потапова опубликовала обворожительное фото в короткой юбке и облегающем топе

Анастасия Потапова опубликовала обворожительное фото в короткой юбке и облегающем топе
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37-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала обворожительное фото в короткой юбке и облегающем топе в китайском городе Ухане. Спортсменка находится на берегу пруда, вся поверхность которого заполнена кувшинками.

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

Напомним, на прошлой неделе Потапова не смогла закончить матч второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане. При счёте 6:2, 2:0 в пользу её соперницы четвёртой ракетки мира американской теннисистки Джессики Пегулы она отказалась от продолжения борьбы.

Во вторник, 15 октября, 23-летняя россиянка из-за болезни снялась с турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

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