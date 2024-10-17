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Наоми Осака показала, какой подарок сделала себе на день рождения

Наоми Осака показала, какой подарок сделала себе на день рождения
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях пост в честь прошедшего дня рождения. Вчера, 16 октября, Наоми исполнилось 27 лет.

«27. Благодарна за ещё один год и за всех людей, которых я встретила на этом пути. Спасибо», — написала Осака, прикрепив эмодзи «сердце» и детское фото.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Также Осака опубликовала фото с теннисного корта. «Мой подарок самой себе на день рождения», — подписала его японка.

Фото: из личного архива Наоми Осаки

Напомним, летом 2023 года Осака впервые стала мамой. У неё родилась дочка, которую назвали Шей. Отцом ребёнка является рэп-исполнитель Cordae.

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