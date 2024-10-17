Аслан Карацев выпадет из топ-300 рейтинга ATP после поражения в Алма-Ате

139-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев выпадет из топ-300 рейтинга ATP после поражения на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В прошлом году в это же время он играл в финале турнира в Токио, где уступил американцу Бену Шелтону. Однако это успешное выступление в любом случае принесло россиянину почти 75% очков, которые у него есть в активе на данный момент.

После того как вчера, 16 октября, в матче 1/8 финала турнира в Казахстане россиянин уступил 61-й ракетке мира Александру Шевченко, его очки сгорят и Карацев опустится почти на 200 строчек. Теперь он займёт 316-е место.

Отметим, что Карацев является полуфиналистом Australian Open – 2021, серебряным призёром Олимпиады-2020 в миксте. Он также был запасным на Итоговом турнире — 2021.