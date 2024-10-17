39-летний Стэн Вавринка назвал главную мотивацию продолжения карьеры

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка назвал главную мотивацию продолжения карьеры в возрасте 39 лет.

«Теннис — это игра, поэтому вы должны получать удовольствие от того, что делаете. Если вы увлечены этим, то, несмотря на обстоятельства, должны продолжать. Именно это я и собираюсь делать. Мотивация должна исходить изнутри. Если вам приходится заставлять себя быть мотивированным, значит, вы недостаточно увлечены тем, что делаете. Играть в теннис каждый день — для меня это нелегко. Но я люблю эту часть моей жизни, поэтому мне легко себя мотивировать», — приводит слова Вавринки Spilxperten.

Напомним, Стэн Вавринка принимает участие на турнире категории ATP-250 в Стокгольме. Сегодня, 17 октября, в матче второго круга он встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.