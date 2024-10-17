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Чжэн Циньвэнь объяснила, почему не хочет иметь подруг в WTA-туре

Чжэн Циньвэнь объяснила, почему не хочет иметь подруг в WTA-туре
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь ответила, изменилось ли со временем её мнение касательно дружбы в WTA-туре.

«Я не изменила своё мнение (о том, что не хочет заводить подруг в туре). Потому что, если я завожу настоящих друзей, мне хочется для них всего наилучшего, но они (теннисистки) тоже хотят побеждать. С друзьями сложно соревноваться, они не будут счастливы, если проиграют тебе, и я тоже не буду счастлива, если проиграю», — приводит слова китаянки Vogue Chine

Отметим, что Чжэн Циньвэнь имеет неоднозначные отношения с некоторыми теннисистками. К примеру, американка Эмма Наварро ранее заявляла, что «не уважает китаянку как соперницу» в ответ на её якобы высокомерное поведение на корте.

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