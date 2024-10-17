Мария Шарапова восторженно отреагировала на зрелищный гейм-виннер звезды женской НБА

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова отреагировала на зрелищный гейм-виннер от разыгрывающей «Нью-Йорка» Сабрины Ионеску, который она исполнила в матче с «Миннесотой». Дальний трёхочковый бросок Ионеску вывел её команду вперёд в финальной серии женской НБА (2-1).

«После увиденного сегодня у меня нет никаких оправданий для того, чтобы выходить за рамки дозволенного», — написала Шарапова в социальных сетях, сделав репост видео с моментом.

С видео момента, на который отреагировала Шарапова, можно ознакомиться по данной ссылке.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Видео: известные дети спортсменов.