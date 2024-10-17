«Он пережил их всех». Матс Виландер назвал лучшего теннисиста из «Большой тройки»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер назвал лучшего теннисиста из «Большой тройки».

«Я думаю, что Новак находится в положении, когда Федерер и Надаль его не волнуют. Он превзошёл их по победам в турнирах «Большого шлема» и по каждому крупному рекорду. Я не думаю, что они исторически представляют для него угрозу. Новак моложе Роджера и Рафы. Но он жил в условиях жёсткой конкуренции и пережил их всех. Он самый титулованный теннисист-мужчина и должен быть этому очень горд», — приводит слова Виландера Eurosport.

Ранее он заявил, что молодое поколение вдохновляет более старших игроков, в том числе Новака Джоковича.