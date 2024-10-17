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«Он пережил их всех». Матс Виландер назвал лучшего теннисиста из «Большой тройки»

«Он пережил их всех». Матс Виландер назвал лучшего теннисиста из «Большой тройки»
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер назвал лучшего теннисиста из «Большой тройки».

«Я думаю, что Новак находится в положении, когда Федерер и Надаль его не волнуют. Он превзошёл их по победам в турнирах «Большого шлема» и по каждому крупному рекорду. Я не думаю, что они исторически представляют для него угрозу. Новак моложе Роджера и Рафы. Но он жил в условиях жёсткой конкуренции и пережил их всех. Он самый титулованный теннисист-мужчина и должен быть этому очень горд», — приводит слова Виландера Eurosport.

Ранее он заявил, что молодое поколение вдохновляет более старших игроков, в том числе Новака Джоковича.

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