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Тони Надаль: Рафаэль хотел бы провести ещё один хороший турнир на грунтовом покрытии

Тони Надаль: Рафаэль хотел бы провести ещё один хороший турнир на грунтовом покрытии
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Тони Надаль, дядя бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, высказался об истинных причинах завершения спортивной карьеры племянника. По словам Тони, это связано с физической невозможностью теннисиста играть на должном уровне.

“Рафаэль хотел бы провести ещё один хороший турнир на грунтовом покрытии. Но для него это означает победу, на нём, ну или, по крайней мере, выступление на этих турнирах на хорошем уровне. Но его тело не позволяло ему делать это, что привело к преждевременному прощанию. Я думаю, что он ушел на пенсию не так, как ему хотелось бы. При этом я всегда говорил, что ему не на что жаловаться, потому что жизнь всегда относилась к нём и ко всей нашей семье очень хорошо”, — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Рафаэль Надаль сделал заявление о завершении карьеры 10 октября. Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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