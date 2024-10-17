Дядя Надаля рассказал о том, как узнал о завершении спортивной карьеры племянника

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, рассказал, как узнал о том, что его племянник собирается объявить о завершении карьеры. Надаль сделал заявление 10 октября, что вызвало бурную реакцию у всей спортивной индустрии.

“У нас был семейный разговор в мессенджерах, и Рафа сообщил нам, что через несколько часов, выйдет его видео, в котором он объявит об уходе. В группе есть много родственником, поэтому я решил написать немного сухое сообщение: ‘Поздравляю, у тебя была хорошая карьера’. Остальным потребовалось немного больше времени, чтобы придти в себя и поговорить с Рафой, но я рад, что всегда являюсь одним из первых во всём”, — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).