Тони Надаль — о племяннике: то же самое было с Федерером, он пытался пару лет и потом ушёл

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, сравнил завершение спортивной карьеры племянника с аналогичным решением его главного противника в карьере швейцарца Роджера Федерера.

«Оглядываясь назад, я теперь могу понять, почему он так долго откладывал это объявление. Он всё ещё надеялся и дальше показывать свою лучшую версию игры, пока не настал день, когда он потерял это убеждение и решил уйти на пенсию. Наступает момент, когда тело перестаёт реагировать, когда принуждение своего тела к делу означает слишком много страданий. То же самое случилось с Роджером Федерером, он пытался пару лет, а потом ушёл», — приводит слова Тони Надаля Punto de Break.