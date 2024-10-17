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Янник Синнер назвал главный секрет успешно проведённого сезона

Янник Синнер назвал главный секрет успешно проведённого сезона
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Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер рассказал главный секрет успешного сезона, за который он смог выиграть два турнира «Большого шлема», семь титулов в целом. Также он впервые в карьере заканчивает год на первом месте.

«Да, это очень-очень приятный момент для меня. Я очень много работал в молодости, чтобы оказаться на первой строчке сейчас. Это были долгие годы работы. В конце прошлого сезона у меня получилось сделать отличный забег, когда я выиграл Кубок Дэвиса с итальянской командой. Победа на первом турнире «Большого шлема» в этом году дала мне уверенность в том, что я смогу показывать отличный теннис в течение всего года. Так что я всегда стараюсь продолжать совершенствоваться и развиваться. Это то, что мне нравится в профессии теннисиста», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Вчера, 16 октября, Синнер одержал разгромную победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на выставочном турнире Six Kings Slam. Сегодня представитель Италии сыграет с 24-кратным победителем ТБШ Новаком Джоковичем.

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