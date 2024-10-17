Янник Синнер назвал главный секрет успешно проведённого сезона

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер рассказал главный секрет успешного сезона, за который он смог выиграть два турнира «Большого шлема», семь титулов в целом. Также он впервые в карьере заканчивает год на первом месте.

«Да, это очень-очень приятный момент для меня. Я очень много работал в молодости, чтобы оказаться на первой строчке сейчас. Это были долгие годы работы. В конце прошлого сезона у меня получилось сделать отличный забег, когда я выиграл Кубок Дэвиса с итальянской командой. Победа на первом турнире «Большого шлема» в этом году дала мне уверенность в том, что я смогу показывать отличный теннис в течение всего года. Так что я всегда стараюсь продолжать совершенствоваться и развиваться. Это то, что мне нравится в профессии теннисиста», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Вчера, 16 октября, Синнер одержал разгромную победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на выставочном турнире Six Kings Slam. Сегодня представитель Италии сыграет с 24-кратным победителем ТБШ Новаком Джоковичем.