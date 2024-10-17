Турнир WTA-500 в Нинбо: результаты матчей 17 октября

Сегодня, 17 октября, прошли матчи второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/8 финала, 17 октября:

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 7:6, 7:5;

Есинь Ма (Китай) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:7, 3:6;

Анна Калинская (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 6:3;

Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:2, 6:1.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).