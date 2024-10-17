Танаси Коккинакис предложил сократить теннисный сезон до девяти месяцев

Чемпион парного Australian Open – 2022, 83-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис поддержал мнение ряда игроков о том, что теннисный сезон необходимо сокращать.

«Для меня это очень долго, особенно если учитывать, что я из Австралии. Это очень тяжело. Если у вас нет базы в Европе, то летать туда-сюда практически невозможно.

Думаю, если ATP сможет найти способ сократить сезон до девяти месяцев, чтобы после US Open и, может быть, после азиатской серии он был полностью завершён, то всё было бы идеально. Я думаю, что возвращение в Европу в конце года очень тяжело даётся многим людям», — приводит слова Коккинакиса Tennis Majors.

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