Турнир WTA-500 в Нинбо: расписание матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, начнутся матчи 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/4 финала, 18 октября (время начала матчей — приблизительное):

9:00 мск. Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан);

10:30 мск. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия);

12:00 мск. Беатрис Хаддад-Майя (Чехия) — Паула Бадоса (Испания);

14:00 мск. Анна Калинская (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).