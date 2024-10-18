Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Нинбо: расписание матчей 18 октября

Турнир WTA-500 в Нинбо: расписание матчей 18 октября
Комментарии

Сегодня, 18 октября, начнутся матчи 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/4 финала, 18 октября (время начала матчей — приблизительное):

  • 9:00 мск. Дарья Касаткина (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан);
  • 10:30 мск. Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия);
  • 12:00 мск. Беатрис Хаддад-Майя (Чехия) — Паула Бадоса (Испания);
  • 14:00 мск. Анна Калинская (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

Сетка турнира в Нинбо
Таблица турнира в Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android