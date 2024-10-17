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«Будет очень весело». Ник Кирьос анонсировал своё выступление на Australian Open — 2025

«Будет очень весело». Ник Кирьос анонсировал своё выступление на Australian Open — 2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что намерен сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2025.

«Летом я буду играть на Открытом чемпионате Австралии. Последние пару лет были тяжёлыми… Просто находиться там и играть перед домашней публикой… Я просто хочу быть там, зажигать толпу, играть перед своей страной. Хорошо это или плохо – не знаю, но будет очень весело, это точно. Я с нетерпением жду этого...» — приводит слова Кирьоса The Age со ссылкой на трансляцию мероприятия SXSW (South By Southwest), которое прошло сегодня, 17 октября, в Сиднее.

Отметим, что пресс-служба Australian Open уже отреагировала на заявление Кирьоса. «Возвращение Ника. Шоутайм!» — написал турнир.

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