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Даниил Медведев прокомментировал снятие с турнира ATP-500 в Вене

Даниил Медведев прокомментировал снятие с турнира ATP-500 в Вене
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение сняться с турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 21 по 27 октября.

«У меня очень много положительных воспоминаний о турнире. Так что жаль, что не смогу соревноваться здесь. Но в следующем году я обязательно буду играть в Вене», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Медведев не сыграет в Вене из-за проблем с плечом, которое начало беспокоить его ещё на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Медведев выигрывал турнир в Вене в 2022 году, а в 2023-м дошёл до его финала, где проиграл Яннику Синнеру.

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