Фрэнсис Тиафо в трёх сетах одолел Даниэля Эванса на старте турнира в Алма-Ате

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

В матче второго круга Тиафо (1) со счётом 6:7 (10:12), 7:6 (7:4), 6:3 одолел 180-ю ракетку мира представителя Великобритании Даниэля Эванса (Q). Для американца это была стартовая встреча, он пропустил первый круг из-за высокого номера посева.

Встреча Тиафо с Эвансом продлилась 2 часа и 43 минуты. В её рамках Фрэнсис 21 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Даниэля 15 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал соревнований в Алма-Ате Тиафо сразится с 85-й ракеткой мира из Австралии Александаром Вукичем.

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