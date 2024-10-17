Янник Синнер – Новак Джокович: итальянец уверенно взял 1-й сет поединка на Six Kings Slam

Завершился первый сет матча двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовая партия со счётом 6:2 осталась за Синнером.

Партия продлилась 27 минут. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. В активе Джоковича два эйса и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Победитель данного матча в финале выставочных соревнований сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем. Испанцы проведут свой матч следующим запуском.

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