Янник Синнер – Новак Джокович: итальянец уверенно взял 1-й сет поединка на Six Kings Slam
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Завершился первый сет матча двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовая партия со счётом 6:2 осталась за Синнером.
Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
0 : 1
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Янник Синнер
Я. Синнер
Партия продлилась 27 минут. В её рамках Синнер четыре раза подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. В активе Джоковича два эйса и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Победитель данного матча в финале выставочных соревнований сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем. Испанцы проведут свой матч следующим запуском.
Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 21:15 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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Комментарии
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