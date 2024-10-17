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Ник Кирьос: хирург говорил мне, что из-за травмы больше не смогу играть

Ник Кирьос: хирург говорил мне, что из-за травмы больше не смогу играть
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что мог завершить профессиональную карьеру из-за травмы.

«Травма, которую я получил, была жестокой… Хирург сказал, что я, скорее всего, больше не смогу играть. Но я ответил, что всё равно просто постараюсь прожить ещё два-три года своей карьеры. В итоге, всё прошло хорошо», — приводит слова Кирьоса The Age со ссылкой на трансляцию мероприятия SXSW (South By Southwest), которое прошло сегодня, 17 октября, в Сиднее.

В прошлом году Кирьос лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — проиграл в первом круге Штутгарта. В 2024-м Ник ещё не появлялся на соревнованиях.

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