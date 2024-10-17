39-летний Вавринка одолел Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (нынешняя 217-я ракетка мира) пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|3
|7
В матче второго круга Вавринка (WC) со счётом 6:4, 3:6, 7:5 обыграл 64-ю ракетку мира 25-летнего испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча продлилась 2 часа и 14 минут.
За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Вавринка сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция).
Стоит отметить, что Вавринка впервые с US Open — 2023 сумел выиграть два матча на уровне ATP подряд. Кроме того, Стэн стал самым возрастным четвертьфиналистом в истории турнира в Стокгольме.
Видео: допинг-скандалы в теннисе.
- 17 октября 2024
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:10
-
20:10
-
19:52
-
19:30
-
19:21
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:23
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:42
-
17:23
-
17:22
-
17:06
-
16:49
-
16:46
-
16:32
-
16:25
-
16:21
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:31
-
15:11
-
14:38
-
14:28
-
14:26
-
13:37