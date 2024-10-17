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39-летний Вавринка одолел Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

39-летний Вавринка одолел Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка (нынешняя 217-я ракетка мира) пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Стокгольм. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 18:25 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
64
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		3 7
         
Стэн Вавринка
217
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

В матче второго круга Вавринка (WC) со счётом 6:4, 3:6, 7:5 обыграл 64-ю ракетку мира 25-летнего испанца Алехандро Давидович-Фокину. Встреча продлилась 2 часа и 14 минут.

За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Вавринка сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция).

Стоит отметить, что Вавринка впервые с US Open — 2023 сумел выиграть два матча на уровне ATP подряд. Кроме того, Стэн стал самым возрастным четвертьфиналистом в истории турнира в Стокгольме.

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