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Ана Иванович готовится к выступлению на турнире завершивших карьеру теннисисток

Ана Иванович готовится к выступлению на турнире завершивших карьеру теннисисток
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович показала, как готовится к Luxembourg Ladies Masters. Соответствующие фото она выложила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Иванович

Фото: Личный архив Иванович

Фото: Личный архив Иванович

Отметим, что Luxembourg Ladies Masters — турнир, где восемь чемпионок, ранее завершивших карьеру, разыгрывают между собой титул.

В нём, помимо Иванович, примут участие:

  • Мартина Хингис;
  • Лаура Робсон;
  • Магдалена Рыбарикова;
  • Андреа Петкович;
  • Кирстен Флипкенс;
  • Доминика Цибулкова;
  • Флавиа Пеннетта.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.

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