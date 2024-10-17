Ана Иванович готовится к выступлению на турнире завершивших карьеру теннисисток

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович показала, как готовится к Luxembourg Ladies Masters. Соответствующие фото она выложила на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Иванович

Фото: Личный архив Иванович

Фото: Личный архив Иванович

Отметим, что Luxembourg Ladies Masters — турнир, где восемь чемпионок, ранее завершивших карьеру, разыгрывают между собой титул.

В нём, помимо Иванович, примут участие:

Мартина Хингис;

Лаура Робсон;

Магдалена Рыбарикова;

Андреа Петкович;

Кирстен Флипкенс;

Доминика Цибулкова;

Флавиа Пеннетта.

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.