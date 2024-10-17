Ана Иванович готовится к выступлению на турнире завершивших карьеру теннисисток

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович показала, как готовится к Luxembourg Ladies Masters. Соответствующие фото она выложила на личной странице в социальных сетях.
Фото: Личный архив Иванович
Фото: Личный архив Иванович
Фото: Личный архив Иванович
Отметим, что Luxembourg Ladies Masters — турнир, где восемь чемпионок, ранее завершивших карьеру, разыгрывают между собой титул.
В нём, помимо Иванович, примут участие:
- Мартина Хингис;
- Лаура Робсон;
- Магдалена Рыбарикова;
- Андреа Петкович;
- Кирстен Флипкенс;
- Доминика Цибулкова;
- Флавиа Пеннетта.
Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера. У пары трое детей — два сына, Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.