Янник Синнер — Новак Джокович: серб сравнял счёт матча в полуфинале Six Kings Slam

Завершился второй сет поединка двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вторая партия матча осталась за Джоковичем со счётом 7:6 (7:0). Таким образом, серб сравнял счёт поединка (первую партию Синнер выиграл со счётом 6:2).

Второй сет встречи продлился 59 минут. В его рамках Джокович четыре раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. В активе Синнера — два эйса и один реализованный брейк-пойнт.

Стоит отметить, что Синнер испытывал проблемы во второй партии: Янник хромал, держась за живот.

Победитель данного матча в финале выставочных соревнований сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем. Испанцы проведут свой матч следующим запуском.

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