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Янник Синнер — Новак Джокович: серб сравнял счёт матча в полуфинале Six Kings Slam

Янник Синнер — Новак Джокович: серб сравнял счёт матча в полуфинале Six Kings Slam
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Завершился второй сет поединка двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в рамках масштабного выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вторая партия матча осталась за Джоковичем со счётом 7:6 (7:0). Таким образом, серб сравнял счёт поединка (первую партию Синнер выиграл со счётом 6:2).

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 4
6 		6 0 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Второй сет встречи продлился 59 минут. В его рамках Джокович четыре раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. В активе Синнера — два эйса и один реализованный брейк-пойнт.

Стоит отметить, что Синнер испытывал проблемы во второй партии: Янник хромал, держась за живот.

Победитель данного матча в финале выставочных соревнований сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем. Испанцы проведут свой матч следующим запуском.

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 22:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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