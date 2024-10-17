Стефанос Циципас одержал сложную победу над Уайлдом и вышел в третий круг Антверпена
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).
Антверпен. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 19:40 МСК
80
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|5
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|4
|7
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
В матче второго круга Циципас (2) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5 одолел 80-ю ракетку мира представителя Бразилии Тьяго Уайлда.
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать единственный брейк-пойнт. На счету Уайлда 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Циципас сразится с 33-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой.
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