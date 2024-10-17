Фото: Джоковичу оказывают медицинскую помощь в перерыве матча с Синнером на Six Kings Slam
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был вынужден вызвать на корт физиотерапевта в перерыве между сетами полуфинального матча с двукратным победителем мэйджоров первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Серб испытывает дискомфорт в районе плеча.
Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 0
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
Физиотерапевт появился на корте после второго сета, который Джокович выиграл со счётом 7:6 (7:0). Первая партия осталась за Синнером (6:2).
Фото: скриншот из трансляции
Стоит отметить, что Синнер тоже испытывал проблемы во второй партии: Янник хромал, держась за живот.
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