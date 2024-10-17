Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Джоковичу оказывают медицинскую помощь в перерыве матча с Синнером на Six Kings Slam

Фото: Джоковичу оказывают медицинскую помощь в перерыве матча с Синнером на Six Kings Slam
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был вынужден вызвать на корт физиотерапевта в перерыве между сетами полуфинального матча с двукратным победителем мэйджоров первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Серб испытывает дискомфорт в районе плеча.

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 4
6 		6 0 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Физиотерапевт появился на корте после второго сета, который Джокович выиграл со счётом 7:6 (7:0). Первая партия осталась за Синнером (6:2).

Фото: скриншот из трансляции

Стоит отметить, что Синнер тоже испытывал проблемы во второй партии: Янник хромал, держась за живот.

Материалы по теме
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось

Видео: допинг-скандалы в теннисе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android