Фото: Джоковичу оказывают медицинскую помощь в перерыве матча с Синнером на Six Kings Slam

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был вынужден вызвать на корт физиотерапевта в перерыве между сетами полуфинального матча с двукратным победителем мэйджоров первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Серб испытывает дискомфорт в районе плеча.

Физиотерапевт появился на корте после второго сета, который Джокович выиграл со счётом 7:6 (7:0). Первая партия осталась за Синнером (6:2).

Фото: скриншот из трансляции

Стоит отметить, что Синнер тоже испытывал проблемы во второй партии: Янник хромал, держась за живот.

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