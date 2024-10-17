Шамиль Тарпищев предложил Путину выдвинуть кандидатуру Дегтярёва на пост президента ОКР

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру министра спорта РФ Михаил Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитета России. Он высказал эту идею на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» на XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который сегодня, 17 октября, начался в Уфе.

«Надо подумать, может, вы правы. В современных условиях это, может, и оправданно», — ответил на предложение Тарпищева Владимир Путин.

Напомним, ранее нынешний президент ОКР Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Он являлся главой комитета с 2018 года.