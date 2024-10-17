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Шамиль Тарпищев предложил Путину выдвинуть кандидатуру Дегтярёва на пост президента ОКР

Шамиль Тарпищев предложил Путину выдвинуть кандидатуру Дегтярёва на пост президента ОКР
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру министра спорта РФ Михаил Дегтярёва на пост главы Олимпийского комитета России. Он высказал эту идею на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» на XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который сегодня, 17 октября, начался в Уфе.

«Надо подумать, может, вы правы. В современных условиях это, может, и оправданно», — ответил на предложение Тарпищева Владимир Путин.

Напомним, ранее нынешний президент ОКР Станислав Поздняков подал в отставку с занимаемой должности. Он являлся главой комитета с 2018 года.

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