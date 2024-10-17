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Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, где сразится с Вавринкой

Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, где сразится с Вавринкой
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Стокгольм. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 21:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Александр Мюллер
70
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

В матче второго круга Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:1 обыграл 70-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера.

Встреча Рублёва с Мюллером продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках россиянин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француза один эйс, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Рублёв сразится с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой (нынешняя 217-я ракетка мира).

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