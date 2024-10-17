Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, где сразится с Вавринкой

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
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В матче второго круга Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:1 обыграл 70-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера.
Встреча Рублёва с Мюллером продлилась 1 час и 5 минут. В её рамках россиянин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету француза один эйс, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Рублёв сразится с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой (нынешняя 217-я ракетка мира).
Видео: олимпийские медали в теннисе:
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