Янник Синнер одолел Новака Джоковича в полуфинале турнира Six Kings Slam

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира «Шлем шести королей», обыграв 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 в пользу Синнера.
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В рамках поединка Синнер девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Джоковича девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В финале выставочных соревнований, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Синнер сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем. Джокович встретится с проигравшим в матче за третье место.
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