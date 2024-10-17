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Янник Синнер одолел Новака Джоковича в полуфинале турнира Six Kings Slam

Янник Синнер одолел Новака Джоковича в полуфинале турнира Six Kings Slam
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира «Шлем шести королей», обыграв 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 в пользу Синнера.

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 4
6 		6 0 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В рамках поединка Синнер девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Джоковича девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале выставочных соревнований, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Синнер сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем. Джокович встретится с проигравшим в матче за третье место.

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