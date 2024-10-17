Алькарас — Надаль: Карлос уверенно выиграл стартовый сет поединка на Six Kings Slam
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В эти минуты на выставочном турнире Six Kings Slam проходит матч, где встречаются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» его соотечественник Рафаэль Надаль. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Карлос Алькарас выиграл первый сет со счётом 6:3. Партия продлилась 44 минуты. В её рамках Алькарас два раза подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. В активе Надаля один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 22:35 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Победитель данной встречи в финале выставочных соревнований сразится с лидером рейтинга ATP Янником Синнером из Италии.
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