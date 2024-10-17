Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на турнире Six Kings Slam

Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на турнире Six Kings Slam
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу (6:2, 6:7 (0:7), 6:4) над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 4
6 		6 0 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Мы играли в финале Шанхая не так много дней назад. Оба немного устали и допускали некоторые ошибки. Мы все любим играть здесь. Спасибо всем, кто пришёл. Это причина, по которой мы здесь.

Может быть, со стороны казалось, что я не паниковал во время матча. Но внутри… Это нормально. В игре всё может быстро измениться. У меня была парочка оверхендов, но он сделал несколько действительно хороших ударов. Я просто старался как можно быстрее восстановить темп игры. Я доволен тем, как провёл этот матч.

Посмотрим, что будет в субботу. Надеюсь, она выдастся хорошей. Для этого мы все здесь и собрались. Все мы стараемся повышать свой уровень, стараемся отыграть каждое очко наилучшим образом. Мы относимся к этому очень серьёзно. Просто пытаемся улучшить свою игру. В том числе и для следующих встреч. Все мы хорошо знаем друг друга.

Обычно я довольно спокоен. Сегодня нервничал. Иногда я не могу справиться с собой, когда немного накапливается усталость. Хорошо, что в субботу у меня будет ещё один шанс. Возможно, я буду не так свеж, как хотелось бы, но постараюсь сделать всё возможное. Мы просто постараемся сделать это шоу хорошим для всех вас», — сказал Синнер в интервью на корте.

Материалы по теме
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось

Видео: самый продолжительный теннисный матч:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android