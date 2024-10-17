Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на турнире Six Kings Slam

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу (6:2, 6:7 (0:7), 6:4) над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мы играли в финале Шанхая не так много дней назад. Оба немного устали и допускали некоторые ошибки. Мы все любим играть здесь. Спасибо всем, кто пришёл. Это причина, по которой мы здесь.

Может быть, со стороны казалось, что я не паниковал во время матча. Но внутри… Это нормально. В игре всё может быстро измениться. У меня была парочка оверхендов, но он сделал несколько действительно хороших ударов. Я просто старался как можно быстрее восстановить темп игры. Я доволен тем, как провёл этот матч.

Посмотрим, что будет в субботу. Надеюсь, она выдастся хорошей. Для этого мы все здесь и собрались. Все мы стараемся повышать свой уровень, стараемся отыграть каждое очко наилучшим образом. Мы относимся к этому очень серьёзно. Просто пытаемся улучшить свою игру. В том числе и для следующих встреч. Все мы хорошо знаем друг друга.

Обычно я довольно спокоен. Сегодня нервничал. Иногда я не могу справиться с собой, когда немного накапливается усталость. Хорошо, что в субботу у меня будет ещё один шанс. Возможно, я буду не так свеж, как хотелось бы, но постараюсь сделать всё возможное. Мы просто постараемся сделать это шоу хорошим для всех вас», — сказал Синнер в интервью на корте.

Видео: самый продолжительный теннисный матч: