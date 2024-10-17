Янник Синнер прокомментировал победу над Новаком Джоковичем на турнире Six Kings Slam

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу (6:2, 6:7 (0:7), 6:4) над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 0
|6
«Мы играли в финале Шанхая не так много дней назад. Оба немного устали и допускали некоторые ошибки. Мы все любим играть здесь. Спасибо всем, кто пришёл. Это причина, по которой мы здесь.
Может быть, со стороны казалось, что я не паниковал во время матча. Но внутри… Это нормально. В игре всё может быстро измениться. У меня была парочка оверхендов, но он сделал несколько действительно хороших ударов. Я просто старался как можно быстрее восстановить темп игры. Я доволен тем, как провёл этот матч.
Посмотрим, что будет в субботу. Надеюсь, она выдастся хорошей. Для этого мы все здесь и собрались. Все мы стараемся повышать свой уровень, стараемся отыграть каждое очко наилучшим образом. Мы относимся к этому очень серьёзно. Просто пытаемся улучшить свою игру. В том числе и для следующих встреч. Все мы хорошо знаем друг друга.
Обычно я довольно спокоен. Сегодня нервничал. Иногда я не могу справиться с собой, когда немного накапливается усталость. Хорошо, что в субботу у меня будет ещё один шанс. Возможно, я буду не так свеж, как хотелось бы, но постараюсь сделать всё возможное. Мы просто постараемся сделать это шоу хорошим для всех вас», — сказал Синнер в интервью на корте.
Видео: самый продолжительный теннисный матч:
- 17 октября 2024
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:15
-
22:11
-
22:04
-
21:45
-
21:26
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:10
-
20:10
-
19:52
-
19:30
-
19:21
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:23
-
18:15
-
17:58
-
17:57
-
17:42
-
17:23
-
17:22
-
17:06
-
16:49
-
16:46
-
16:32
-
16:25
-
16:21
-
16:00