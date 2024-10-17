Фото: двухлетний сын Рафаэля Надаля следит за матчем отца с Алькарасом на Six Kings Slam
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Рафаэль Надаль-младший, двухлетний сын 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поддерживает отца на трибунах во время его матча с четырёхкратным победителем мэйджоров Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира «Шлем» шести королей». Маленький Рафаэль смотрит матч на коленях мамы Марии Перелло.
Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 22:35 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
На момент написания новости счёт матча — 5:3 в пользу Алькараса в первом сете.
Фото: скриншот из трансляции
Победитель матча Надаль — Алькарас сразится за титул чемпиона Six Kings Slam — 2024 с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл Новака Джоковича.
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