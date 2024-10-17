Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: двухлетний сын Рафаэля Надаля следит за матчем отца с Алькарасом на Six Kings Slam

Фото: двухлетний сын Рафаэля Надаля следит за матчем отца с Алькарасом на Six Kings Slam
Комментарии

Рафаэль Надаль-младший, двухлетний сын 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поддерживает отца на трибунах во время его матча с четырёхкратным победителем мэйджоров Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира «Шлем» шести королей». Маленький Рафаэль смотрит матч на коленях мамы Марии Перелло.

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 22:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

На момент написания новости счёт матча — 5:3 в пользу Алькараса в первом сете.

Фото: скриншот из трансляции

Победитель матча Надаль — Алькарас сразится за титул чемпиона Six Kings Slam — 2024 с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл Новака Джоковича.

Материалы по теме
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось
Медведев получил безумную сумму за каждую секунду игры в Эр-Рияде. Не всем это понравилось

Видео: самые долгие теннисные матчи.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android