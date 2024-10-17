Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас уверенно обыграл Рафаэля Надаля в 1/2 финала на Six Kings Slam

Карлос Алькарас уверенно обыграл Рафаэля Надаля в 1/2 финала на Six Kings Slam
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал выставочного турнира «Шлем шести королей», обыграв 22-кратного победителя мэйджоров соотечественника Рафаэля Надаля. Встреча теннисистов продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Алькараса.

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 22:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

В рамках поединка Алькарас три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Надаля один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале выставочных соревнований, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Алькарас сразится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Надаль в матче за третье место встретится с одним из главных соперников в своей карьере, сербом Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
Янник Синнер одолел Новака Джоковича в полуфинале турнира Six Kings Slam
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android