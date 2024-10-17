Карлос Алькарас уверенно обыграл Рафаэля Надаля в 1/2 финала на Six Kings Slam

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал выставочного турнира «Шлем шести королей», обыграв 22-кратного победителя мэйджоров соотечественника Рафаэля Надаля. Встреча теннисистов продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Алькараса.

В рамках поединка Алькарас три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Надаля один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале выставочных соревнований, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Алькарас сразится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Надаль в матче за третье место встретится с одним из главных соперников в своей карьере, сербом Новаком Джоковичем.