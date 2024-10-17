Арина Соболенко опубликовала милое фото со своим бойфрендом

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях милое фото из лифта со своим бойфрендом – бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Ранее Арина стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), в финале обыграв олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Далее Соболенко планирует выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В активе Арины пока нет титула чемпионки данного турнира.

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