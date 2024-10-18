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Six Kings Slam: результаты игрового дня 17 октября

Six Kings Slam: результаты игрового дня 17 октября
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Сегодня, 17 октября, продолжился выставочный турнир Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках второго игрового дня прошли два полуфинальных матча.

Six Kings Slam, Эр-Рияд. Результаты 17 октября:

  • Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия) — 2:6, 7:6, 6:4;
  • Рафаэль Надаль (Испания) — Карлос Алькарас (Испания) — 3:6, 3:6.

Теперь в финале выставочных соревнований Алькарас сразится с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Надаль в матче за третье место встретится с одним из главных соперников в своей карьере, сербом Новаком Джоковичем в матче за третье место. Все участники Six kings Slam получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

Календарь турнира Six Kings Slam
Таблица турнира Six Kings Slam
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