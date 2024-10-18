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Новак Джокович: Саудовская Аравия влюблена в теннис. У них небольшой роман

Новак Джокович: Саудовская Аравия влюблена в теннис. У них небольшой роман
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что мотивирует его принимать участие в турнирах в Саудовской Аравии.

«Мы надеемся привлечь внимание молодой аудитории… Чтобы вдохновить детей взять теннисную ракетку и начать играть.

В последние годы королевство приняло некоторое количество крупнейших спортивных мероприятий, и теннис является частью этого подъёма.

Мы все послы этого вида спорта, и мы все влюблены в этот вид спорта, который больше, чем кто-либо из нас. Поэтому, конечно, мы хотим видеть, как он растёт. Мы хотим наблюдать за тем, как он развивается. И, вы знаете, королевство влюблено в теннис, у них небольшой роман. В прошлом году я играл с Алькарасом в Эр-Рияде, сейчас у нас появился «Шлем» шести королей», который выглядит очень многообещающе», — приводит слова Джоковича Arab News.

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