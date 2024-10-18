Григор Димитров пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
Поделиться
10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
Стокгольм. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 22:20 МСК
95
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
10
Григор Димитров
Г. Димитров
В матче второго круга Димитров (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:3 обыграл 95-ю ракетку мира из Франции Кентена Алиса.
Встреча Димитрова с Алисом продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Григор восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Кентена 19 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Димитров сразится с 22-летним швейцарцем Домиником Штефаном Штрикером.
Материалы по теме
Видео: какой российский теннисист зарабатывает больше всех:
Комментарии
- 18 октября 2024
-
01:24
-
01:22
-
01:17
-
01:00
-
00:52
-
00:40
-
00:38
-
00:31
-
00:10
-
00:03
- 17 октября 2024
-
23:55
-
23:42
-
23:19
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:15
-
22:11
-
22:04
-
21:45
-
21:26
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:10
-
20:10
-
19:52
-
19:30
-
19:21
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:23