Григор Димитров пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче второго круга Димитров (3) со счётом 7:6 (7:1), 6:3 обыграл 95-ю ракетку мира из Франции Кентена Алиса.

Встреча Димитрова с Алисом продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Григор восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Кентена 19 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Димитров сразится с 22-летним швейцарцем Домиником Штефаном Штрикером.

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